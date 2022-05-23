Легальные букмекерские конторы, которые попали на обзор редакции Ставкомании, подробно разберём каждую из БК в рейтинге, выделим плюсы и минусы для бетторов, бонусы и свежие акции.

Ежегодно на просторах интернета то и дело появляются новые букмекерские конторы, старающиеся предложить наилучшие предложения для пользователей.

Многие из новичков на отечественном рынке часто ведут нелегальную деятельность, не имея должной лицензии, что приводит к постоянному обману клиентов, неоправданной порезке счетов, а то и блокировке без подтверждающих причин. Именно поэтому стоит обходить таких букмекеров стороной и выбирать легальные букмекерские конторы.

Учитывая огромное количество предложений на российском рынке, отберем ТОП-15 лучших, проверенных и легальных букмекеров России.

Легальные букмекерские конторы - критерии рейтинга

Рассматривая легальные букмекерские конторы, мы провели большой анализ многих факторов и отобрали лучшие предложения. За основу принимались следующие критерии:

Наличие лицензии на проведение букмекерской деятельности и наличие регистрации в ЦУПИС; Честность букмекера и гарантированный вывод средств с игрового счета; Продолжительность работы БК на территории РФ; Известность бренда; Интерфейс и доступность сайта; Наличие мобильного приложения и версии сайта; Предлагаемые коэффициенты и процент заложенной маржи; Скорость принятия ставок в режиме live; Доступное количество платежных систем и сроки вывода средств; Соотношение положительных и отрицательных отзывов от клиентов; Регулярность проведения акций и предоставление бонусов как новым, так и постоянным клиентам; Качество и время работы службы поддержки.

Сразу отметим, что идеального букмекера, который бы подходил под каждый пункт, попросту не существует. В одном случае могут быть высокие котировки, а в другом – оперативность службы работы поддержки. В любом случае подробно разберем каждую букмекерскую контору из списка, выделив особенности, а также преимущества и возможные недостатки выбора.

Winline

Букмекерская контора Winline – это популярный лидер российского рынка, основанный в 2009 году. На сегодняшний день входит в тройку лучших российских БК по количеству выручки.

Букмекер пользуется высоким спросом на российском рынке, а также занимает высокие места в рейтинге лояльности клиентов и узнаваемости.

За более чем десяток лет букмекерская контора Winline стала спонсором многих команд по футболу («Спартак», «Зенит» и «Краснодар»), баскетболу («ЦСКА») и даже телевизионной игры «Что? Где? Когда?».

Главная фишка букмекера заключается в предоставлении бесплатного фрибета на сумму в 2 000 рублей. Чтобы получить бонус, новому клиенту достаточно установить мобильное приложение на смартфон.

Из явных преимуществ БК Winline выделим:

Приветственный бонус, а также регулярное появление новых акций и проведение рекламных игр;

Наличие программы лояльности;

Доступное количество наземных ППС;

Простой и понятный любому пользователю сайт;

Низкий процент маржи, из-за чего можно делать ставки по высоким котировкам.

Из минусов:

Отсутствие многих спортивных дисциплин и экзотических соревнований;

Необходимость в повторной верификации игрового счета для вывода крупной денежной суммы.

При сотрудничестве с букмекерской конторой Winline игрок может попробовать использовать различные виды стратегий. А благодаря высоким котировок увеличить возможную прибыль на дистанции.

Леон

Основанная в 2011 году легальная букмекерская контора Леон входит в пятерку узнаваемых БК России, а также занимает второе место по показателю лояльности клиентов.

Главной фишкой букмекера можно считать приятные бонусы как для новых, так и для постоянных клиентов. К примеру, новым пользователям букмекерская контора Леон дарит 500 рублей в виде бесплатного фрибета, а если регистрироваться с пятницы по воскресенье, то можно получить 750 рублей, но в этом случае придется отыграть полученный бонус.

Из главных преимуществ БК выделим:

Проработанный до мелочей дизайн сайт и мобильного приложения;

Приятный бонус при регистрации с возможностью увеличения в 1,5 раза;

Отличная программа лояльности.

Из минусов отметим:

Довольно средние котировки по меркам отечественного рынка;

Отсутствие горячей линии со службой поддержки.

В целом легальная букмекерская контора Леон привлекательна исключительно за счет предоставляемых бонусов и различных программ лояльности.

Paribet

Легальная букмекерская компания Paribet – один из старых букмекеров России, начавший деятельность в 1994 году. Известна во многих странах бывшего СНГ. В 2022 году БК сменила название на Парибет (ранее Париматч).

Из преимуществ букмекерской компании Paribet выделим:

Упрощенная регистрация в ЦУПИС;

Обширная линия на спортивные события;

Оперативная работа службы поддержки;

Приветственный бонус для новых пользователей.

Недостатки:

Минимальное количество доступных трансляций матчей;

Неудобный обновленный интерфейс сайта.

За счет набранной целевой аудитории и обильному количеству положительных отзывов, можно смело утверждать, что букмекерская компания Paribet – один из лучших вариантов для сотрудничества.

Мелбет

Ровно 10 лет назад была основана букмекерская контора Мелбет. За это время БК вошла в ТОП-15 лучших букмекеров по узнаваемости.

Не путать букмекерскую компанию Мелбет и международного букмекера Melbet, сайт которого зарегистрирован под доменом com.

Фишками БК являются привлекательные котировки и выгодная программа лояльности. Наравне с Бетсити, букмекерская контора Мелбет предлагает клиентам наиболее высокие котировки. А программа лояльности заключается в получении 10% кешбэка суммы ставок, проигранных за последние 30 календарных дней.

Плюсы букмекера:

Привлекательный интерфейс сайта и быстрое мобильное приложение;

Выгодный приветственный бонус для минусовых клиентов;

Регулярное проведение акций и рекламных игр, а также предоставление бонуса на день рождение клиента БК.

Из недостатков выделим:

Постоянные клиенты часто жалуются на недоброкачественную работу специалистов службы поддержки. Причиной тому служит долгое ожидание ответов;

Жалобы на урезание счетов успешным игрокам.

Легальная букмекерская контора Мелбет работает с любыми платежными системами: ввод и вывод средств на банковскую карту, электронный кошелек или на номер мобильного телефона.

1хСтавка

Легальная букмекерская компания 1хСтавка основана в 2016 году. За 6 лет официальной деятельности букмекер занимает вторую строчку рейтинга по узнаваемости, а по показателям лояльности входит в ТОП-6.

Фишками букмекера считаются высокие котировки на отечественном рынке, а также удобное мобильное приложение, способное работать даже на слабых мобильных устройствах.

Преимущества букмекерской конторы 1хСтавка:

Прекрасная функциональность мобильного приложения и сайта. Также предлагается стороннее приложение на ПК;

Выбор приветственного бонуса для новых клиентов;

Расширенная сеть наземных ППС по стране;

Разнообразные виды ставок на спортивные события;

Высокие котировки на популярные спортивные события.

Недостатками БК являются:

Неудовлетворительная оптимизация мобильной версии сайта;

Отсутствие постоянных акций и бонусов;

Постоянные жалобы пользователей на урезание лимитов;

Частая необходимость в повторных верификациях.

Букмекерская контора 1хСтавка не обладает ничем особенным, по сравнению с другими букмекерами. А учитывая вышеперечисленные минусы, можно найти лучшую БК для продолжительного сотрудничества.

Лига Ставок

Одна из лучших букмекерских контор, продолжающая деятельность с 2007 года. Сегодня, согласно ежегодным исследованиям от рейтинга БК, букмекерская контора Лига Ставок занимает третью строчку рейтинга по узнаваемости. А по показателям лояльности клиентов с уверенным отрывом находится на первом месте (42%).

В 2018 и 19 годах букмекерская контора Лига Ставок признавалась лучшим букмекером России. Акцент популярности БК сосредоточен на рекламе, особенно на футбольных поединках РФПЛ.

Особенностью БК считается возможность получить приветственный бонус при регистрации. После создания игрового счета клиент может испытать удачу, участвуя в колесе фортуны. В качестве призов доступны баллы для отыгрыша, а также ценные призы.

Из главных преимуществ выделим:

Регулярное проведение рекламных игр и акций для клиентов;

Широкая линия и детальная роспись большинства спортивных событий;

Наличие прямых трансляций для просмотра матчей;

Можно ставить как онлайн на сайте, так и в наземной ППС;

Для удобства пользователей доступно мобильное приложение, поддерживающиеся многими операционными системами.

Из неочевидных недостатков отметим:

Отсутствие возможности отсортировать выбранные события по времени;

Необходимость в повторной верификации;

Частые жалобы от клиентов на порезку лимитов, при успешной игре.

Как итог – букмекерская контора Лига Ставок считается одним из лучших вариантов для продолжительного сотрудничества и заработка на ставках.

Astrabet

Одним из новых букмекеров из сегодняшнего списка является букмекерская контора Astrabet, оказывающая услуги с февраля 2020 года. Пока трудно оценить БК по достоинству, но можно сказать наверняка, что уже букмекер постепенно набирает целевую аудиторию за счет серьезного приветственного бонуса, особенно интересный для начинающих игроков.

К тому же в необозримом будущем, согласно сообщениям от представителей БК, запустится мобильное приложение. Сегодняшними преимуществами букмекерской конторы Astrabet считаются:

Доступные новичкам бонусы и постоянное проведение акции;

Оперативная работа службы поддержки;

Подробная роспись матчей по киберспорту.

Из явных недостатков отметим:

Отсутствие мобильного приложения;

Отсутствие многих функций, которые лишь планируется добавить в ближайшее время.

В целом можно сказать, что Astrabet – это новая легальная букмекерская контора, постепенно набирающая целевую аудиторию и в необозримом будущем способная быть наравне с ведущими отечественными букмекерами.

Зенит

Легальная букмекерская компания Зенит основана в 1998 году и за годы существования входит в рейтинг лучших букмекеров России, занимая 17 место по узнаваемости.

Особых фишек у букмекера нет. Компания предлагает различные бонусы и акции, делая ставку на подробную роспись спортивных дисциплин и возможность заключить пари на неспортивные события.

Преимуществами букмекерской компании Зенит можно считать:

Проработанный дизайн официального сайта и доступное для многих ОС мобильное приложение;

Широкая линия как на спортивные, так и неспортивные события;

Низкая маржа и высокие котировки;

Оперативная работа службы поддержки.

Из минусов отметим:

Отсутствие адекватных бонусов и наличия программы лояльности;

Постоянные жалобы от клиентов на урезание лимитов;

Многократная необходимость в повторной верификации игрового счета.

В целом букмекерская контора Зенит считается довольно посредственным выбором для профессиональных игроков. Больше всего подойдет начинающим игрокам, делающие первые шаги в мире беттинга.

BetBoom

Букмекерская компания BetBoom (ранее БингоБум) основана в 2011 году. Летом 2020 года руководителями компании было принято изменение названия на BetBoom. За более чем десяток лет стабильной работы компания занимает 11 позицию по узнаваемости и входит в десятку лучших по лояльности.

Первоначально компания позиционировала себя как казино, но быстро трансформировалась в букмекерскую контору, предлагая клиентам выгодные котировки на спортивные события.

Плюсами сотрудничества с букмекерской компанией BetBoom являются:

Приветственный бонус для новых клиентов;

Продуманная программа лояльности;

Широкая сеть наземных ППС;

Высокие котировки на популярные матчи.

Из недостатков выделим:

Не до конца продуманный интерфейс сайта, из-за чего затрудняется поиск матчей и осуществление сделок;

Высокая маржа на спортивные события в режиме live;

На многих рейтинговых порталах можно заметить накрученные отзывы.

В результате отметим, что BetBoom – это молодая и легальная букмекерская компания, в которой можно сделать ставку как онлайн, так и в наземной ППС. Довольно привлекательные условия для сотрудничества на дистанции.

Бетсити

Легальная букмекерская контора Бетсити основана в 2003 году. Основателем компании стал предприниматель Сергей Самсоненко. За почти два десятилетия компания добилась внушительных результатов: вошла в пятерку прибыльных букмекеров России, расширила границы, выйдя за пределы Ростовской области и вошла в список узнаваемых брендов по итогам 2019 года.

Легальная букмекерская компания Бетсити не имеет ничего общего с онлайн-букмекером Betcity, ведущий свою деятельность под доменом com.

К особенностям букмекерской конторы Бетсити можно отнести устаревший сайт, который по сей день не вызывает трудностей по работе. К тому же, главной фишкой БК считаются высокие котировки на спортивные события. По проценту заложенной маржи букмекерская контора Бетсити уверенно входит в ТОП-3 рейтинга на отечественном рынке, благодаря чему количество новых клиентов неуклонно растет.

Главные же преимущества букмекера:

Огромное количество наземных ППС на территории РФ;

Высокие котировки, при минимальной марже;

Удобное мобильное приложение и программа для ОС Windows;

Приветственные бонусы для новых клиентов.

Единственный недостаток букмекерской конторы Бетсити – это устаревший интерфейс официального сайта. Мало кто поспорит, что делать ставки проблематично, но отсутствие живого чата со служкой определенно станет жирным минусом.

Марафон

Начиная с 1997 года букмекерская компания Марафон ведет свою деятельность в России, являясь одним из лидеров отечественного рынка. Компания входит в десятку лучших по узнаваемости, а также занимает лидирующие позиции по надежности на рынке. Именно этим сказываются две последующие награды от «Рейтинга Букмекеров» в 2019 и 20 годах.

Главной фишкой букмекерской компании Марафон считается регулярное обнуление маржи на популярные спортивные события.

Из прочих плюсов выделим:

Минимальные лимиты по размерам ставок;

Современное мобильное приложение, подходящее для большинства смартфонов;

Высокие котировки на малоизвестные турниры и спортивные дисциплины;

Программа лояльности для активных пользователей в виде получения очков за совершенные сделки;

Хвалебные отзывы от реальных пользователей.

Минусами БК считаются:

Ограниченная линия на спортивные события;

Устаревший интерфейс официального сайта.

В целом отметим, что букмекерская контора Марафон способна предоставить клиентам все необходимые условия для плодотворного сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

Фонбет

Одним из старейших российских БК считается Фонбет, основанный ещё в 1994 году. Основателем стал небезызвестный шахматист Анатолий Мачульский.

Согласно исследованиям «Рейтинга Букмекеров», букмекерская контора Фонбет находится в ТОП-3 по лояльности клиентов, а также занимает первую строчку по узнаваемости среди населения. А два года назад, все тем же «РБ», букмекера признали лучшим на территории РФ.

Особенность букмекерской конторы Фонбет заключается в предоставлении бесплатных фрибетов новым клиентам на сумму до 15 тысяч рублей. Для участия следует внести первый депозит от 10 001 рублей и за календарный месяц достичь установленного оборота на игровом счете.

Из прочих плюсов букмекерской конторы Фонбет выделим:

Удобный интерфейс сайта и наличие мобильного приложения;

Приветственные бонусы за установку мобильного приложения на смартфон;

Обильное количество наземных ППС в Москве;

Доступное количество прямых трансляций на множество спортивных событий.

Из найденных минусов отметим:

Урезание лимитов успешным игрокам;

Обильное количество покупных положительных отзывов для площадок, составляющие рейтинги букмекеров.

Несмотря на закупные положительные отзывы, букмекерская контора Фонбет высоко котируется среди клиентов, что отражает позицию букмекера в сегодняшнем рейтинге.

Олимп

Легальная букмекерская компания Олимп работает на территории РФ с 2012 года. За это время букмекер сумел войти в десятку лучших по узнаваемости и нарастить приличную целевую аудиторию.

Букмекерская компания Олимп не имеет ничего общественно с онлайн-букмекером Olimp. Это отдельные компании. Первая обслуживает клиентов исключительно в России, когда вторая имеет обширную сеть ППС на территории Казахстана.

Компания Олимп выступает спонсором многих футбольных и баскетбольных клубов России.

Преимущества сотрудничества с Олимп:

Высокие лимиты по суммам ставок;

Приветственный бонус новым клиентам в виде 3 бесплатных фрибетов на 500 рублей, а также выгодные акции постоянным игрокам;

Простая форма регистрации.

Из явных минусов выделим:

Высокая маржа на все спортивные события, из-за чего букмекер предлагает довольно низкие котировки по сравнению с конкурентами;

Минимальное количество трансляций на сайте;

Обильное количество недовольств со стороны постоянных клиентов.

В частности, букмекерская контора Олимп пользуется не самой высокой популярности среди игроков. Однако большая часть негативных отзывов на просторах интернета не имеют должного подтверждения, а на каждую спорную ситуацию букмекер оперативно предоставляет развернутый ответ.

Балтбет

Это легальная букмекерская контора России, работающая более 15 лет (с 2003) на отечественном рынке. Компания ведет официальную деятельность на территории РФ и принимает пари посредством Единого ЦУПИС.

Не путать букмекерскую контору Балтбет с англоязычным онлайн-букмекером Baltbet с доменным именем com.

Особенность букмекерской компании Балтбет заключается в продуманной программе лояльности, благодаря которой беттор сможет получать баллы за каждую последующую ставку. Накопив определенную сумму баллов, можно потратить их на получение денежного приза, либо же увеличить итоговый коэффициент в собранном экспрессе.

Из прочих плюсов букмекерской конторы Балтбет выделим:

Программа лояльности, признанная профессиональными игроками;

Быстрая и легкая регистрация;

Обильное количество наземных ППС по России;

Преобладающее количество положительных отзывов от клиентов на популярных порталах и рейтингах.

Минусами стоит выделить:

Необходимость в доработке интерфейса сайта;

Отсутствие должного функционала в мобильном приложении;

Из-за привлекательной программы лояльности букмекер не может предложить выгодных бонусов;

В некоторых ситуациях клиентами БК отмечаются долгие ожидания по выводу средств со счета.

Понятно, что у букмекерской конторы Балтбет нет приветственных бонусов, зато данный недостаток с лихвой компенсируется программой лояльности, благодаря которой можно дополнительно рассчитывать на дополнительную прибыль со ставок на спорт.

Тенниси

Замыкает легальные букмекерские конторы нашего рейтинга. Одна из старейших букмекерских контор России, начавшая деятельность ещё в 1999 году. Изначально БК ориентировалась на целевую аудиторию стран СНГ и возымела серьезную популярность не только в России, но и Украине, Казахстане и Беларуси.

Легальная букмекерская компания Тенниси не имеет ничего общего с английскими теской Tennisi, ведущий деятельность в доменной зоне com.

На сегодняшний день компания является спонсором команды «Спартак» по мини-футболу и ФК «Алания».

Главной особенностью букмекерской конторой Тенниси считается максимально подробная роспись на теннис. Именно на данный вид спорта, согласно названию компании, букмекер делает акцент, предлагая всевозможные турниры и соревнования по данной дисциплине.

Преимуществами БК Тенниси считаются:

Предоставление приветственного бонуса;

Огромное количество ППС в Москве и других городах России;

Лучшая роспись теннисных матчей.

Из минусов выделим:

Устаревший интерфейс официального сайта, который то и дело требует модернизации;

Проблематично отыскать ссылку, где можно скачать официальное мобильное приложение;

Отсутствие возможности оперативно получить ответ в службе поддержки;

Минимальное количество новых бонусов для постоянных клиентов.

В целом легальный букмекер Тенниси предоставляет выгодные условия для долгосрочного сотрудничества. Особенно это касается любителей ставок на теннис, которые могут поставить в данной БК на любой теннисный поединок.

Как выбрать лучшего букмекера для работы

Каждый легальный букмекер из сегодняшнего списка имеет свои особенности, поэтому в первую очередь важно учитывать личные предпочтения, а уже затем рассматривать следующие критерии выбора:

Соотношение положительных и отрицательных отзывов. Как правило, отзывы от реальных пользователей – это истинное лицо любой организации. И если количество негативных отзывов преобладает, то следует сделать соответствующие выводы по поводу возможной регистрации в выбранной БК; Наличии и появление акций и бонусов. Кроме приветственного бонуса, важны также постоянные розыгрыши призов и наличие программы лояльности; Наличие мобильного приложения – обязательный пункт для тех бетторов, которые любят делать ставки исключительно через мобильное устройство; Процент маржи. Достаточно проверить коэффициенты среди букмекеров, дабы определить где наиболее высокие значения; Оперативность от службы поддержки. Любой появившийся вопрос должен решиться спустя несколько минут после поступления. Если специалисты долго не выходят на связь, это может негативно отразиться на дальнейшем сотрудничестве; Способы и сроки по выводу средств. Важно учесть, чтобы букмекер предлагал максимальное количество способов вывести деньги с игрового счета, а также стоит учесть скорость вывода.

Однако главным критерием можно считать опыт работы с конкретным букмекером. Зарегистрировавшись и поиграв несколько дней, можно понять, стоит ли продолжать сотрудничество или выбрать другого букмекера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как проверить букмекера на легальную деятельность в РФ? Для проверки любого букмекера достаточно запросить информацию в Реестре лицензий в ФНС. При отсутствии предоставления данных можно смело утверждать, что выбранный букмекер ведет нелегальную деятельность. К тому же легальные букмекеры РФ активно сотрудничают с Единым ЦУПИС. Также отметим, что Роскомнадзор оперативно борется с нелегальными БК, блокируя сайты таких компаний.

Почему в последнее время часто прекращают работу букмекеры РФ? Каждый букмекер, размещенный в России, закрывается по различным причинам. В основном это связано с рентабельностью бизнеса, невозможностью продолжать содержать сервис или падением активов компании.

Где можно делать ставки без верификации? У каждого легального букмекера России придется пройти регистрацию и верификацию. Если важно делать ставки без верификации, то для этого случая подойдут исключительно офшорные букмекерские конторы. Но сотрудничество с такими компаниями несут соответствующие риски.

Сколько официальных букмекерских контор в России? На текущий момент времени легально в России функционируют 16 букмекерских компаний . Причем цифра постоянно варьируется в разные стороны.

У какого букмекера самые высокие коэффициенты на спортивные события? В сегодняшнем рейтинге легальных букмекеров России стоит выделить Бетсити и Мелбет. Но все зависит от выбранной спортивной дисциплины. Поэтому куда проще самостоятельно проанализировать линии букмекеров, сделав соответствующий вывод.

У какого букмекера проще всего зарегистрироваться? Сам по себе процесс регистрации схож и отличается в единичных моментах. Поэтому различий по регистрации у легальных букмекеров нет.